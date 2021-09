Antreros de SLP piden operar sin restricciones

La Asociación de Bares, Restaurantes, Antros y Centros Nocturnos se suma a la petición de la Canaco Servytur y Canirac, respecto a que las autoridades retiren las restricciones operativas para que los establecimientos puedan trabajar en los horarios de acuerdo a su licencia de funcionamiento.

En entrevista, Roberto Pinto de la Madrid detalló que coinciden con lo que han expuesto los representantes del sector terciario y por ello insisten en que las autoridades del estado permitan que se consolide una recuperación en la economía de estos sectores, pues recordó que no se ha dado un "piso parejo" y sólo los comercios debidamente establecidos acatan la ley, mientras que los informales operan sin ningún tipo de normativa en cuanto a horarios o aforos.

"Nosotros estamos pugnando para que desde nuestro sector ya no se limiten los horarios porque es muy claro que los semáforos se van a seguir presentando, vamos a seguir respetando los protocolos pero el horario se debe de apegar ya a lo que marca la ley en horarios productivos según a lo que se dediquen, que sea un trato justo y equitativo también para los negocios de la vida nocturna", agregó.

Pinto de la Madrid indicó que urge que las autoridades encuentren un equilibrio en materia de salud y en reactivación económica, pues pese a los cierres obligatorios para antros y centros nocturnos, así como los aforos y horarios reducidos, la gente se seguirá enfermando porque el virus llegó para quedarse, y lo que debe de hacerse es adoptar de forma permanente las medidas sanitarias necesarias.

"La gente se seguirá enfermando salga de día, salga de noche porque el virus seguirá mutando, entonces el cierre y recortar horarios no es la solución", subrayó.