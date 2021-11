Anuncia Alcalde ayuda a bomberos

Ante la crisis de recursos que enfrenta el Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, el Ayuntamiento de la Capital se comprometió a "poner al día" los pagos correspondientes al año 2021, además, aportar el equipamiento que se requiera para el 2022, a fin de que la institución no gaste en este rubro las aportaciones voluntarias que recibe.

"Yo platiqué con los Bomberos, es decir, con el Patronato, y me di cuenta de que están en condiciones de desesperación; es muy triste que ellos dependan de la voluntad de unos y de otros para aportarles. Me comprometí a que el Ayuntamiento les va a dotar de sus recursos, los va a apoyar, tanto con los pendientes que no se habían pagado, para dejar el año 2021 al corriente, como con una oferta que me parece que la tomaron muy bien", informó el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

"Más allá del apoyo financiero que requieren, nosotros los vamos a apoyar con equipamiento, a fin de que el recurso que les llegue no lo usen en ese rubro, el cual nosotros les vamos a cubrir. Todo esto con el objetivo de que tengamos un Cuerpo de Bomberos fuerte y que su labor no dependa de si les dan o no les dan recursos", agregó Enrique Galindo.

Si bien el Alcalde no mencionó a cuánto ascienden los pendientes de pago con los bomberos de la Capital, el Alcalde aseguró que el recurso financiero de 2021 está asegurado, "igual que les garanticé el equipamiento que puedan requerir el siguiente año".