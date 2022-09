Anuncia IMSS vacunación anticovid para menores de 5 a 11 años

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció jornadas de vacunación para menores de 5 a 8 años en la capital potosina y de 9 a 11 años en el interior del Estado los días 20, 21, 22 y 23 de septiembre.



Del 20 al 23 de septiembre se vacunará en la capital a menores de 5 a 8 años el 20 aplicarán las dosis a menores cuyos apellidos inicien con las letras A, D, G, J, M, S, P y V; el 21 recibirán a menores con apellidos cuyas iniciales sean B, E, H, K, N, Ñ, Q, T y W, y el 22 de septiembre a menores con apellidos que inicien con C, F, I, L, O, R, U, X, Y, Z. El día 23 se recibirá a menores que no hayan podido acudir los días anteriores.

En la capital las sedes de vacunación son la Clínica 1 de Nicolás Zapata, la Clínica de Especialidades del ISSSTE Dr. Pedro Bárcenas Hiriart en Avenida Salvador Nava Martínez; Unidad Médica Familiar (UMF) 47 ubicada en el Barrio del Montecillo; Hospital Regional Militar; el Hospital del Niño y la Mujer; el Centro de Investigación Educativa y Formación Docente del IMSS ubicada en Av. Industrias número 105, Fraccionamiento Capricornio, la UMF 51 cuyo domicilio es Av. Popocatépetl, la Clínica 50 del IMSS; el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez y la Unidad Administrativa Municipal.

El horario de atención será de 9:00 a 17:00 horas.

En el caso del interior del estado la jornada para menores de 9 a 11 años se llevará a cabo del 21 al 23 de septiembre de 2022. El día 22 de septiembre le corresponde vacuna a las y los menores con apellidos que inicien con A, C, E, G, I, K, M, O, Q, S, U, W y Y; el día 22 les corresponde a menores con iniciales en sus apellidos B, D, F, H, J, L, N, P, R, T, V, X, Z y el 23 de septiembre se atenderá a rezagados.

Las sedes de vacunación en Ciudad Valles son el Hospital General de zona número 6 y el Hospital General de Ciudad Valles; en Matehuala se aplicará la vacuna en el Hospital Rural No. 14 (IMSS Bienestar) y el Hospital General de Matehuala. En Rioverde se aplicará vacunas en el Hospital General de Sub Zona No. 9 (IMSS) y en el Hospital General de Rioverde en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Se les pide llevar su hoja de registro ante el portal de Gobierno Federal: https://mivacuna.salud.gob.mx y la CURP actualizada