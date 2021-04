Anuncia Mario Delgado que pedirán juicio político contra magistrados del Tribunal de SLP, por quitar candidatura a Nava

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, así como Xavier Nava Palacios y la candidata a la gubernatura Mónica Liliana Rangel, anunciaron que solicitarán un juicio político en contra de los magistrados del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, por considerar inconstitucional la anulación del registro del candidato a la alcaldía de la capital, un regidor y una síndico. Además anunciaron la impugnación de la decisión del tribunal local para anular el registro a Xavier Nava, en el Tribunal Electoral de la Segunda Circunscripcion Plurinominal. Xavier Nava presentó su clave de Registro Federal de Electores y retó a comprobar que aparece como militante de algún partido político, precisamente uno de los argumentos tomados en cuenta por el tribunal para anularle la candidatura. Juan Ramiro Robledo Ruiz, nombrado coordinador de las campañas de los candidatos a las alcaldías y de los candidatos a los diputados locales por los 15 distritos, dijo que que no tiene la menor duda de que el tribunal local no ha dicho su última palabra con respecto a la supuesta anulación del registro de Xavier Nava, y que el de Monterrey revertirá la decisión. Nava afirmó que la legislación en la materia dispone que, para ser militante de un partido, las personas deben hacer una manifestación expresa. Refirió que no optó por la candidatura independiente, debido a que ya no había plazos legales para dicha figura en el proceso electoral 2020-2021. Nava Palacios reiteró que no hay "plan b" ni modificaciones, por lo cual, "vamos a ir nosotros a la contienda, porque los tribunales federales nos van a restituir el derecho", estimó. Reportó que, aunque no podrá hacer campaña por el fallo del TEE, realizará "asambleas informativas" para dar a conocer "qué es lo que está pasando". "Lo que estamos teniendo, es una resolución, es una sentencia amañada por parte del Tribunal estatal electoral porque no tiene méritos jurídicos; eso es lo más importante: no tienen cómo comprobar mi militancia, porque no soy militante de ningún partido político", señaló. Al sitio donde se efectuó el evento acudieron algunos manifestantes, quienes como en ocasiones anteriores, protestaron contra el líder nacional de Morena. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, así como Xavier Nava Palacios y la candidata a la gubernatura Mónica Liliana Rangel, anunciaron que solicitarán un juicio político en contra de los magistrados del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, por considerar inconstitucional la anulación del registro del candidato a la alcaldía de la capital, un regidor y una síndico. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, así como Xavier Nava Palacios y la candidata a la gubernatura Mónica Liliana Rangel, anunciaron que solicitarán un juicio político en contra de los magistrados del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, por considerar inconstitucional la anulación del registro del candidato a la alcaldía de la capital, un regidor y una síndico.

Además anunciaron la impugnación de la decisión del tribunal local para anular el registro a Xavier Nava, en el Tribunal Electoral de la Segunda Circunscripcion Plurinominal.

Xavier Nava presentó su clave de Registro Federal de Electores y retó a comprobar que aparece como militante de algún partido político, precisamente uno de los argumentos tomados en cuenta por el tribunal para anularle la candidatura.

Juan Ramiro Robledo Ruiz, nombrado coordinador de las campañas de los candidatos a las alcaldías y de los candidatos a los diputados locales por los 15 distritos, dijo que que no tiene la menor duda de que el tribunal local no ha dicho su última palabra con respecto a la supuesta anulación del registro de Xavier Nava, y que el de Monterrey revertirá la decisión.

Nava afirmó que la legislación en la materia dispone que, para ser militante de un partido, las personas deben hacer una manifestación expresa.

Refirió que no optó por la candidatura independiente, debido a que ya no había plazos legales para dicha figura en el proceso electoral 2020-2021.

Nava Palacios reiteró que no hay "plan b" ni modificaciones, por lo cual, "vamos a ir nosotros a la contienda, porque los tribunales federales nos van a restituir el derecho", estimó.

Reportó que, aunque no podrá hacer campaña por el fallo del TEE, realizará "asambleas informativas" para dar a conocer "qué es lo que está pasando".

"Lo que estamos teniendo, es una resolución, es una sentencia amañada por parte del Tribunal estatal electoral porque no tiene méritos jurídicos; eso es lo más importante: no tienen cómo comprobar mi militancia, porque no soy militante de ningún partido político", señaló.

Al sitio donde se efectuó el evento acudieron algunos manifestantes, quienes como en ocasiones anteriores, protestaron contra el líder nacional de Morena. (Con información de Martín Rodríguez y Rubén Pacheco)