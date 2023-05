Anuncia RGC más cambios; en la Sedesore

Aunque recientemente Ignacio Segura Morquecho, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), aseguró que no ha manifestado su interés por contender por algún cargo de elección popular, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, le pidió a él y otros funcionarios que se encuentren interesados en participar en el próximo proceso electoral.

“Yo nunca he manifestado, ni he declarado que tengo alguna intención política de contender por ningún puesto, me han preguntado muchísimas veces y las mismas que he declarado que el trabajo que hago, lo hago para la Secretaría, para el avance del gobierno, más no con fin político”, aseguró Segura Morquecho la semana pasada.

Al respecto, el mandatario estatal afirmó que posiblemente se den cambios en la Sedesore, “Nachito muy seguramente trae muchas ganas, pues va tener que dejar el puesto e irse a participar, sino que se defina desde ahorita, que nos diga sino va a querer entonces que sea real, porque ya cuando son 15 para las tres ´dijo mi mamá que siempre sí´ y pues no, así no”.

Agregó que seguramente en los próximos meses vendrán más cambios en su gabinete, los cuales podrían ser de hasta cinco funcionarios, “porque vemos que traen ganas de participar en las próximas contiendas y no vamos a permitir nosotros como gobierno que tengan un puesto y que estén haciendo política o grilla afuera, es algo incorrecto”.