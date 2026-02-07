Anuncia Sheinbaum federalización de Telesecundarias en SLP

En la participación de Mario Martin Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante la inauguración de la primera etapa del campus potosino de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), docentes de Telesecundaria exigieron el cumplimiento de la homologación salarial.

Un grupo de profesores lanzaron consignas al funcionario federal, a fin de evidenciar el pendiente económico existente con la comunidad de dicho subsistema educativo en San Luis Potosí.

Aunque se encontraban en medio de los servidores de la nación y personal de ayundantía del Gobierno del Estado, gritaron continuamente "¡Hologación! ¡Homologación! ¡Homologación!" y "¡Telesecundaria! ¡Telesecundaria! ¡Telesecundaria!" para que también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se diera cuenta de la petición.

La manifestación tuvo éxito, porque la mandataria nacional respondió a los inconformes al asegurar que próximamente sostendrá una reunión con Delgado Carrillo y el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, a fin de generar acuerdos para la federalización del esquema educativo.

Además, la presidenta repasó las bondades de la nueva Universidad Nacional Rosario Castellanos en Soledad de Graciano Sánchez y anunció la beca "Gertrudis Bocanegra" para todos los universitarios de la institución en todos los planteles del país.