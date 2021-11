Anuncian compra de 90 patrullas en la capital

Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, aseguró que en tres semanas la corporación de policía municipal de la capital del estado estará recibiendo 90 patrullas para apoyar en los trabajos de prevención de los delitos.

Explicó que el edil, Enrique Galindo Ceballos, se comprometió en adquirir 90 patrullas que serán operadas por el personal de la corporación municipal, las cuales estarían llegando en un plazo máximo de tres semanas a la ciudad, no obstante no se sabe bajo qué esquema se estarán adquiriendo si por arrendamiento o compra.

Puntualizó que la determinación de que fueran únicamente 90 patrullas deriva de la revisión por cuadrantes y el estado de fuerza mayor con el que cuenta el municipio, ya que dijo que no tiene caso tener 150 patrullas, si no se van a poder utilizar todas.

Villa Gutiérrez, destacó que pese al déficit de vehículos para realizar recorridos, que dejó la administración pasada, hasta el momento se han desplegado diversos planes para poder patrullar la ciudad con las poco más de 10 patrullas que dejó en comodato la administración encabezada por el ex alcalde Xavier Nava Palacios.