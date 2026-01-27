Anuncian intervención de 200 colonias en la zona metropolitana

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó el arranque del programa estatal Enchúlame la Colonia, con el que su administración prevé intervenir 200 colonias de la zona metropolitana durante 2026.

De acuerdo con lo señalado por el mandatario, el programa contempla acciones de bacheo y pavimentación, renovación de luminarias, rehabilitación de áreas verdes, así como la instalación de juegos infantiles y aparatos de ejercicio. La estrategia incluiría 100 colonias de la capital, 50 de Soledad de Graciano Sánchez y 50 de Villa de Pozos, con una inversión anunciada de 600 millones de pesos.

El anuncio se realizó en la colonia María Cecilia, donde el gobernador sostuvo que las intervenciones se enfocarán en zonas con mayores necesidades y se ejecutarán mediante cuadrillas de distintas dependencias estatales.

Gallardo Cardona indicó que el programa tendría continuidad en 2027, con una segunda etapa para otras 200 colonias, aunque no se detallaron fechas ni criterios específicos para su selección.

Trabajadores durante arranque del programa.

Asimismo, señaló que solicitará a la Guardia Civil Estatal reforzar los patrullajes en las colonias que sean intervenidas y reiteró que los programas sociales estatales, como el alimentario, continuarán operando y ampliando su cobertura.