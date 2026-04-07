Anuncian inversión de 390 mdp en seguridad para SLP

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí informó que en 2026 se ejercerá una inversión de 390 millones de pesos para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, con recursos provenientes de fondos federales y estatales.

De acuerdo con el comunicado, el monto corresponde al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y al Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), y será destinado a la profesionalización, certificación y equipamiento de elementos policiales.

Asimismo, se señaló que los recursos permitirán mejorar la infraestructura tecnológica, incluyendo los Centros de Comando y Control, así como los sistemas de videovigilancia urbana.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Nohemí Proal Huerta, indicó que también se fortalecerán los puntos de atención ciudadana y las acciones de prevención del delito.

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El Gobierno estatal aseguró que esta inversión busca reforzar las capacidades de las corporaciones y las condiciones de seguridad en la entidad.