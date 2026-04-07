logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN ESTA SEMANA DE PASCUA

Fotogalería

CONVIVEN ESTA SEMANA DE PASCUA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Anuncian inversión de 390 mdp en seguridad para SLP

SLP destina 390 mdp a seguridad pública en 2026

Por Redacción

Abril 07, 2026 05:48 p.m.
A
Foto vía SSPC

Foto vía SSPC

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí informó que en 2026 se ejercerá una inversión de 390 millones de pesos para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, con recursos provenientes de fondos federales y estatales.

De acuerdo con el comunicado, el monto corresponde al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y al Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), y será destinado a la profesionalización, certificación y equipamiento de elementos policiales.

Asimismo, se señaló que los recursos permitirán mejorar la infraestructura tecnológica, incluyendo los Centros de Comando y Control, así como los sistemas de videovigilancia urbana.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Nohemí Proal Huerta, indicó que también se fortalecerán los puntos de atención ciudadana y las acciones de prevención del delito.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Este año, recibirá SLP 32.4 mdp para seguridad

Firma acuerdo con la federación; se apoyará a municipios marginados

 

El Gobierno estatal aseguró que esta inversión busca reforzar las capacidades de las corporaciones y las condiciones de seguridad en la entidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Anuncian inversión de 390 mdp en seguridad para SLP
Anuncian inversión de 390 mdp en seguridad para SLP

Anuncian inversión de 390 mdp en seguridad para SLP

SLP

Redacción

SLP destina 390 mdp a seguridad pública en 2026

Abren convocatoria tecnológica para jóvenes mujeres en SLP
Abren convocatoria tecnológica para jóvenes mujeres en SLP

Abren convocatoria tecnológica para jóvenes mujeres en SLP

SLP

Redacción

Programa ofrece formación digital a adolescentes de 15 a 17 años

FENAPO afirma que ya pagó a artistas locales
FENAPO afirma que ya pagó a artistas locales

FENAPO afirma que ya pagó a artistas locales

SLP

Redacción

Patronato responde a señalamientos y niega pagos pendientes

El Tricolor Femenil va por el Mundial y Juegos Olímpicos
El Tricolor Femenil va por el Mundial y Juegos Olímpicos

El Tricolor Femenil va por el Mundial y Juegos Olímpicos

SLP

El Universal

Stephany Mayor resalta la profundidad y experiencia del equipo para enfrentar a Islas Vírgenes y Puerto Rico.