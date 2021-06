Anuncian octava edición de la Semana de Cine Queer

La Cineteca Alameda informó que se realizará la octava edición de la Semana de Cine Queer, misma que se lleva a cabo en fechas cercanas al Día del Orgullo.

A través de un comunicado, el recinto indicó que se proyectarán seis largometrajes que reflejan el modo de vida de las personas de la comunidad LGBT.

Agregó que la Semana de Cine Queer se realiza junto con asociaciones que luchan contra la discriminación hacia personas con VIH, así como otras que buscan erradicar la homofobia.

"Este año contamos con el apoyo de Amigos Potosinos en Lucha contra el Sida (APLCS) A.C., San Luis Pride, Oh Diosa, Crea Arte e Inclusión e igualdad San Luis", especificó.

Entre las películas que se incluyeron están Sequin in a blue room, de Samuel Van Grinsven; Are we lost forever?, de David Färdmar, y Verano del 85, de François Ozon.

Se señaló que "la cuota de recuperación general es de $40 pesos y $25 para estudiantes con credencial vigente", y que "por el corte de las películas, el ciclo de cine es sólo para mayores de edad y queda prohibida la entrada a menores".

"Todas las películas han sido parte de la selección oficial en los festivales de cine más importantes de Europa, como San Sebastián, Festival de Cine Europeo o Festival de Cine de Berlín".

La programación completa, se indicó, puede revisarse en las redes sociales de la Cineteca Alameda y en la página www.cinetecaalameda.net.