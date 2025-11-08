Anuncian reglas más estrictas para venta de pirotecnia en la capital

El titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángel de la Vega Pineda, anunció que este año se aplicarán medidas más estrictas para regular la venta de pirotecnia en la ciudad, con una reducción en el número de permisos que se otorgarán respecto al año anterior.

El funcionario explicó que la comercialización de estos productos es una tradición, pero también implica un alto riesgo, por lo que solo se autorizarán puntos de venta que cuenten con los dictámenes de Protección Civil y la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el manejo de pólvora.

"Estamos valorando las solicitudes, pero puedo adelantar que vamos a otorgar menos permisos que el año pasado. La idea es retomar el control y garantizar que quienes vendan lo hagan bajo las condiciones adecuadas", señaló.

Ejemplificó que la estrategia de reducción también se aplica en otros giros comerciales, especialmente en el Centro Histórico, donde ya se han retirado más de 30 establecimientos irregulares y se mantiene la meta de llegar a 200 desalojos.

Sobre los criterios para autorizar la venta de pirotecnia, detalló que los comerciantes deberán cumplir con capacitaciones impartidas por Protección Civil, contar con el permiso correspondiente de la Dirección de Comercio y aceptar una vigilancia permanente.

Si bien no especificó cuantos permisos otorgaran este año, advirtió que aquellos establecimientos que hayan sido sancionados el año pasado por incumplir las normas, como permitir el consumo de alcohol, dejar a menores a cargo o carecer de medidas de seguridad básicas como arena para controlar incendios, no recibirán autorización este año.

"No hay margen de error en este tipo de giros. Si ya incumplieron antes, no hay razón para volver a confiar. Debemos ser firmes para evitar riesgos a la población", concluyó.