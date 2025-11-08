logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Anuncian reglas más estrictas para venta de pirotecnia en la capital

Se exigirán autorizaciones de Protección Civil y Sedena para la comercialización, señaló de la Vega Pineda

Por Rolando Morales

Noviembre 08, 2025 01:10 p.m.
A
Anuncian reglas más estrictas para venta de pirotecnia en la capital

El titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángel de la Vega Pineda, anunció que este año se aplicarán medidas más estrictas para regular la venta de pirotecnia en la ciudad, con una reducción en el número de permisos que se otorgarán respecto al año anterior.

El funcionario explicó que la comercialización de estos productos es una tradición, pero también implica un alto riesgo, por lo que solo se autorizarán puntos de venta que cuenten con los dictámenes de Protección Civil y la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el manejo de pólvora.

"Estamos valorando las solicitudes, pero puedo adelantar que vamos a otorgar menos permisos que el año pasado. La idea es retomar el control y garantizar que quienes vendan lo hagan bajo las condiciones adecuadas", señaló.

Ejemplificó que la estrategia de reducción también se aplica en otros giros comerciales, especialmente en el Centro Histórico, donde ya se han retirado más de 30 establecimientos irregulares y se mantiene la meta de llegar a 200 desalojos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre los criterios para autorizar la venta de pirotecnia, detalló que los comerciantes deberán cumplir con capacitaciones impartidas por Protección Civil, contar con el permiso correspondiente de la Dirección de Comercio y aceptar una vigilancia permanente.

Si bien no especificó cuantos permisos otorgaran este año, advirtió que aquellos establecimientos que hayan sido sancionados el año pasado por incumplir las normas, como permitir el consumo de alcohol, dejar a menores a cargo o carecer de medidas de seguridad básicas como arena para controlar incendios, no recibirán autorización este año.

"No hay margen de error en este tipo de giros. Si ya incumplieron antes, no hay razón para volver a confiar. Debemos ser firmes para evitar riesgos a la población", concluyó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Anuncian reglas más estrictas para venta de pirotecnia en la capital
Anuncian reglas más estrictas para venta de pirotecnia en la capital

Anuncian reglas más estrictas para venta de pirotecnia en la capital

SLP

Rolando Morales

Se exigirán autorizaciones de Protección Civil y Sedena para la comercialización, señaló de la Vega Pineda

Tras quejas, rehabilitarán drenaje en Fray José de Arlegui
Tras quejas, rehabilitarán drenaje en Fray José de Arlegui

Tras quejas, rehabilitarán drenaje en Fray José de Arlegui

SLP

Rolando Morales

La próxima semana comienzan los trabajos en la colonia Jardín: Interapas

Violencia digital, principal obstáculo de mujeres en política: Porras
Violencia digital, principal obstáculo de mujeres en política: Porras

Violencia digital, principal obstáculo de mujeres en política: Porras

SLP

Ana Paula Vázquez

Destacó la importancia de fortalecer la prevención y regulación

Muere alumno de la UASLP tras un asalto en zona universitaria
Muere alumno de la UASLP tras un asalto en zona universitaria

Muere alumno de la UASLP tras un asalto en zona universitaria

SLP

Rubén Pacheco

La casa de estudios exigió a la FGE una investigación pronta y dar con los responsables