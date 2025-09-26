Apertura parcial en puente Pemex; continúan cierres hacia distribuidor Juárez

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí informó sobre diversos cierres y habilitaciones parciales en vialidades principales de la capital durante la tarde de este viernes, a causa de los escurrimientos de agua registrados en distintas zonas de la capital.

El director general de Policía Vial y Movilidad, comandante Adolfo Ortiz Ibañez, señaló que la medida busca prevenir riesgos tras las inundaciones atípicas.

Tras la última actualización, la autoridad informó que se abrió de forma parcial el carril central y lateral de avenida Salvador Nava Martínez y el puente Pemex en dirección hacia avenida Salk (poniente). Sin embargo, continúa el cierre en sentido hacia el distribuidor Juárez (oriente).

Oficiales de la Policía Vial permanecen en la zona para coordinar la disminución de carriles y la habilitación de rutas alternas, por lo que se exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades.

