logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Fotogalería

Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aplican el dispositivo Convoy en Pozos y Soledad

Por Samuel Moreno

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Aplican el dispositivo Convoy en Pozos y Soledad

Esta noche, autoridades federales, estatales y municipales pusieron en marcha el dispositivo Convoy en diversas colonias de Soledad y Villa de Pozos, con el objetivo de mantener la paz social, prevenir delitos y proteger el patrimonio e integridad de las familias de la zona metropolitana.

El operativo cuenta con la participación de agentes de la Guardia Nacional, la Guardia Civil Estatal, así como unidades motorizadas de la Guardia Civil Municipal de Soledad y Pozos, quienes recorren distintas colonias y comunidades para garantizar la seguridad de los habitantes.

El dispositivo forma parte de los esfuerzos del Ayuntamiento y las corporaciones de seguridad por reforzar la prevención del delito, fortalecer las estrategias de paz y generar mayor confianza entre la ciudadanía.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Choque en Industrias y Eje 108 deja solo daños materiales
    Choque en Industrias y Eje 108 deja solo daños materiales

    Choque en Industrias y Eje 108 deja solo daños materiales

    SLP

    Redacción

    El accidente ocurrió a las 16:00 horas; no hubo personas lesionadas.

    Hasta ahora, no es obligatorio el cubrebocas por sarampión: RGC
    Hasta ahora, no es obligatorio el cubrebocas por sarampión: RGC

    Hasta ahora, no es obligatorio el cubrebocas por sarampión: RGC

    SLP

    Rubén Pacheco

    Se han detectado siete casos en la entidad, la mayoría son importados

    Este cambio tiene que continuar", dice Ruth González (video)
    Este cambio tiene que continuar", dice Ruth González (video)

    "Este cambio tiene que continuar", dice Ruth González (video)

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Evitó declarar más sobre su "destape", pues aseguró que hoy está concentrada en el Senado

    Todavía falta tiempo, dice Torres Sánchez sobre su destape
    Todavía falta tiempo, dice Torres Sánchez sobre su destape

    "Todavía falta tiempo", dice Torres Sánchez sobre su "destape"

    SLP

    Rubén Pacheco

    "Estoy muy contento donde actualmente estoy", señaló el secretario de Gobierno