Aplican el dispositivo Convoy en Pozos y Soledad
Esta noche, autoridades federales, estatales y municipales pusieron en marcha el dispositivo Convoy en diversas colonias de Soledad y Villa de Pozos, con el objetivo de mantener la paz social, prevenir delitos y proteger el patrimonio e integridad de las familias de la zona metropolitana.
El operativo cuenta con la participación de agentes de la Guardia Nacional, la Guardia Civil Estatal, así como unidades motorizadas de la Guardia Civil Municipal de Soledad y Pozos, quienes recorren distintas colonias y comunidades para garantizar la seguridad de los habitantes.
El dispositivo forma parte de los esfuerzos del Ayuntamiento y las corporaciones de seguridad por reforzar la prevención del delito, fortalecer las estrategias de paz y generar mayor confianza entre la ciudadanía.
