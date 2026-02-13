logo pulso
"Todavía falta tiempo", dice Torres Sánchez sobre su "destape"

"Estoy muy contento donde actualmente estoy", señaló el secretario de Gobierno

Por Rubén Pacheco

Febrero 13, 2026 01:10 p.m.
J. Guadalupe Torres Sánchez/Foto: Pulso

Ante el "destape" como uno de los aspirantes a la candidatura a la gubernatura de la entidad en el 2027, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Estado, declaró que ahora se encuentra concentrado en la responsabilidad asumida desde septiembre del 2021.

"La verdad, es que estoy muy contento donde actualmente estoy. Disfruto ser el secretario general de gobierno, agradezco todos los días al gobernador continuar en este encargo", comentó.

El funcionario estatal dijo que, derivado del contexto actual, todavía falta tiempo para que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) determine quién encabezará la postulación, por ende, es momento de concentrarse en la política interna del estado.

"Por supuesto que es una distinción que el señor gobernador y mi amigo el senador (Manuel) Velasco, hayan hecho ese pronunciamiento. Cualquiera que esté en esta actividad se sentiría afortunado como lo siento yo", remató.  

Gallardo matiza "destape" de Ruth González para 2027

El mensaje fue que el PVEM ganará sin importar el perfil que postule, señaló

