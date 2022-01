Aplicarán esta semana refuerzo de vacuna a mayores de 40 años; respecto a dosis para niños "no hay nada concreto"

Será el miércoles o jueves cuando comenzará la aplicación de refuerzo de vacuna a personas de 40 a 59 años, detalló este lunes la Secretaría de Salud.

Reconoció que hay una exigencia para vacunar a menores de edad, pero el reciente repunte obligó a reforzar a las personas de alto riesgo como adultos mayores, médicos y docentes.

Confió en que pronto se permita vacunar a los mayores de 12 años. No obstante, recordó que para los niños, la única vacuna autorizada es la Pfizer en una presentación especial que no se tiene disponible en México y no están incluidas entre las que se negocian a nivel internacional, por lo que dijo que están a la espera de que se libere dicha situación y se puedan anunciar nuevas edades de vacunación, "pero a la fecha no hay nada concreto".

Horas después, a través de sus redes sociales, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que a partir del miércoles arribarán y se aplicarán en el estado 630 mil dosis de refuerzo contra el Covid-19 en personas mayores de 40 años.

Explicó que las 630 mil dosis para continuar con los esquemas de refuerzo ante el Covid-19, se obtuvieron tras la gestión ante las autoridades federales.

"Este refuerzo se empezará a poner en personas de 40 años en adelante, 630 mil dosis, para contribuir y bajar el Covid que se ha presentado en el estado. Estamos de acuerdo que han estado subiendo las cifras, pero también hemos tenido un excelente trabajo en el manejo de la pandemia por parte de la Secretaría de Salud, el Gobierno Federal y la Secretaría del Bienestar", comentó en la transmisión en vivo, el mandatario estatal.

Finalmente invitó a los potosinos mayores de 40 años a completar sus esquemas de vacunación, ya que comentó que pese a que los contagios no han tenido el mismo efecto mortal que en la segunda ola del 2021, esta baja en las hospitalizaciones y defunciones se debe precisamente a la vacunación.