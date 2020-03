Apoyan la ciclovía en Coronel Romero

Comerciantes instalados en la calle Coronel Romero ven con buenos ojos la construcción de un ciclo vía en la zona, aseguran que contrario a Himno Nacional, esta arteria es más amplia y se ha convertido en paso constante de personas a bordo de una bicicleta, aunque no descartan la afectación comercial que esto podría traer consigo.

"Aquí vienen y descargan los clientes su ropa, entonces tal vez si nos afectaría un poco, pero entre semana de cualquier manera aquí se hace un paradero de carros que se estacionan en doble fila, entonces creo que está bien", señaló Lucia Berenice López.

Diego Hernández quien labora en un negocio de la zona señaló "por aquí últimamente pasan muchas bicicletas, tal vez si sería bueno para que ellos no corran riesgos", señaló.

Por otra parte, Luisa Martínez quien también labora por la zona, señaló "a mí me parece que aquí no sería tan prejudicial, habrá que conocer bien el proyecto, pero no creo que sea algo negativo al contrario", señalo.

"Yo pienso que está bien, porque las bicicletas se han convertido en un medio de transporte y necesitamos darles a los ciclistas un espacio seguro para transitar, yo no creo que nos vayan a afectar las ventas, no nos afectaría en nada, yo conduzco y siempre me tengo que ir cuidando de los ciclistas y de no atropellarlos", manifestó Flor Ramírez.