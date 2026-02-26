Aprueban Cuenta Pública 2025 en San Luis Capital

El Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí aprobó por unanimidad la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025, durante su trigésima cuarta sesión ordinaria.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Margarita Hernández Fiscal, aseguro que el documento refleja transparencia en el uso de los recursos públicos, así como una disminución de pasivos y el cumplimiento de metas presupuestales durante el año pasado.

La cuenta será turnada al Congreso del Estado para su análisis y eventual sanción.

En la misma sesión, el cuerpo edilicio aprobó la creación de la Comisión Permanente de Gestión, Bienestar y Protección Animal. La regidora Maritza Jenith Vázquez Pérez señaló que esta instancia buscará dar seguimiento a políticas públicas en favor de los animales y promover reformas al reglamento en la materia.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos ha manifestado, según lo expuesto en Cabildo, su intención de fortalecer acciones institucionales en bienestar animal, mediante una estructura formal dentro del Ayuntamiento.