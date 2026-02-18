Aprueban una nueva fiscalía especializada

Después de ocho años, el Congreso del Estado aprobó la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición Cometida por Particulares. Con ello, la actual Unidad Especializada será sustituida por una instancia con estructura formal dentro de la Fiscalía General del Estado.

La reforma modifica la Ley Orgánica de la Fiscalía y la legislación estatal en la materia para armonizarlas con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que obliga a las entidades desde 2017 a contar con fiscalías especializadas.

En tribuna, la presidenta de la Comisión Primera de Justicia, la diputada Leticia Vázquez Hernández, expuso que la adecuación responde a un mandato legal y que buscará fortalecer la capacidad institucional para investigar estos delitos.

El dictamen establece que la nueva Fiscalía deberá contar con personal ministerial, policial y pericial, así como áreas de análisis de contexto, atención y seguimiento a víctimas, búsqueda inmediata y de larga data, además de un área especializada en delitos cibernéticos.

Para su funcionamiento, el Presupuesto de Egresos 2026 contempla una asignación de 4 millones 696 mil 305 pesos.

Tras la aprobación, Edith Pérez Rodríguez, vocera del colectivo "Voz y Dignidad por los Nuestros", advirtió que la creación de la Fiscalía no puede quedarse en un cambio administrativo. Cuestionó si la nueva instancia contará con equipo suficiente, personal capacitado y autonomía real.

Recordó que existen antecedentes de áreas especializadas que no han operado con eficacia.

La activista subrayó que el perfil de quien encabece la Fiscalía será determinante para evitar divisiones internas y garantizar continuidad en las investigaciones, por lo cual propuso a Luz María Montes Mariano, quien permaneció nueve años al frente de la Unidad de Personas Desaparecidas.