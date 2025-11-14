logo pulso
Aradillas promete mejorar agua, basura y seguridad en Villa de Pozos

La presidenta concejal anunció ajustes a los servicios municipales, evaluará a su equipo de trabajo y llamó a la unidad

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 14, 2025 12:12 p.m.
Aradillas promete mejorar agua, basura y seguridad en Villa de Pozos

Patricia Aradillas, diputada con licencia, asumió la presidencia concejal de Villa de Pozos, comprometiéndose a atender los principales problemas de la localidad y a trabajar de manera coordinada con la población y el personal del municipio.

Entre los retos que identificó, la nueva presidenta concejal destacó la mejora de los servicios municipales, especialmente la recolección de basura, el suministro de agua y la seguridad. Anunció que se realizarán ajustes en estos servicios y se iniciarán obras importantes en la localidad.

Sobre la integración de su equipo, Aradillas Aradillas reconoció que aún no conoce a todos los directores y personal contratado, pero adelantó que se llevará a cabo una evaluación para incorporar a quienes garanticen un buen funcionamiento de la administración. "Vamos a llevar a las mejores personas para que apoyen el desarrollo de los trabajos que se van a realizar", aseguró.

La presidenta concejal también hizo un llamado a la unidad entre los habitantes. "Caminemos juntos de la mano, hombro con hombro, porque vamos a sacar a Villa de Pozos adelante", dijo, reconociendo que no todos estarán de acuerdo con su gestión.

En cuanto a los concejales regidores, explicó que aún no ha sostenido un primer encuentro formal con ellos, aunque algunos ya se han comunicado por teléfono para mostrar su disposición a colaborar. Recordó que su nombramiento fue propuesto por la Comisión de Gobernación y que su experiencia como diputada le permite conocer a fondo el municipio y sus problemáticas.

Respecto a la rendición de cuentas e irregularidades administrativas expuestas anteriormente, aseguró que su administración actuará conforme a la ley y en coordinación con las instancias correspondientes. Sobre los tres diputados que votaron en contra de su nombramiento, afirmó que respeta su opinión.

Finalmente, adelantó que se reunirá con autoridades estatales para atender la problemática del agua y la situación con Interapas, considerándolos asuntos prioritarios de su gestión.

