Archivo Histórico abre consulta pública de acervos en SLP

El Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí (AHESLP) abrió al público su Sala de Consulta, donde investigadores, estudiantes y ciudadanía en general pueden acceder a documentos, libros y materiales cartográficos que forman parte del patrimonio histórico de la entidad.

Este espacio permite la consulta de fondos documentales y bibliografía especializada para el estudio de la memoria regional. Además, el personal brinda orientación para localizar información y apoyar en procesos de investigación.

La apertura de este servicio busca facilitar el acceso al conocimiento histórico y fomentar el interés por la preservación de la memoria colectiva en San Luis Potosí.