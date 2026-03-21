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Archivo Histórico abre consulta pública de acervos en SLP

Acceso a documentos, libros y mapas históricos

Por Redacción

Marzo 21, 2026 07:37 p.m.
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Archivo Histórico abre consulta pública de acervos en SLP

El Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí (AHESLP) abrió al público su Sala de Consulta, donde investigadores, estudiantes y ciudadanía en general pueden acceder a documentos, libros y materiales cartográficos que forman parte del patrimonio histórico de la entidad.

Este espacio permite la consulta de fondos documentales y bibliografía especializada para el estudio de la memoria regional. Además, el personal brinda orientación para localizar información y apoyar en procesos de investigación.

La apertura de este servicio busca facilitar el acceso al conocimiento histórico y fomentar el interés por la preservación de la memoria colectiva en San Luis Potosí.

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