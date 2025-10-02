Arena no afecta suministro de agua en colonias: Galindo

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que tanto la Arena Potosí como las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) aún no cuentan con una conexión formal a la red hidráulica de Interapas, aunque confirmó que los trámites correspondientes ya se encuentran en curso.

"Es un trámite ordinario que ya está en proceso, lo ha dicho el propio director del Interapas. No hay necesidad de llevarlo más allá, simplemente esperar a que se consolide", expresó el presidente municipal.

Galindo Ceballos precisó que existe buena voluntad tanto de los administradores de los recintos como del organismo operador para concretar la regularización, y rechazó que las instalaciones actuales estén generando afectaciones directas a colonias o a terceros.

"Cada vez que hay una instalación nueva, sea un edificio, una plaza comercial o un centro de eventos, debe contar con una factibilidad que equilibre drenajes, agua y servicios. Muchas veces la gente piensa que un nuevo inmueble afecta el suministro, pero en realidad pueden existir otras razones. No tiene que ver una cosa con la otra", subrayó.

Cabe mencionar que, recientemente, el director general de Interapas, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, informó que los responsables de ambos espacios ya acudieron al organismo y actualmente se encuentran en el proceso de integración de los requisitos necesarios. Una vez completada la entrega, Interapas emitirá la resolución que determine la viabilidad técnica y legal del servicio en esa zona.

Finalmente, el edil destacó que lo más adecuado es que ambos complejos estén "regularizados, conectados y legalmente en orden", lo cual ya se está atendiendo de manera institucional.

En otro tema, el alcalde advirtió que el municipio de Soledad deberá concretar su separación del Interapas antes de la presentación de la propuesta de tarifas de agua para 2026, a fin de no afectar el proceso de fijación de los cobros.

Aseguró que existe disposición al diálogo con su homólogo soledense, Juan Manuel Navarro, con quien mantiene una relación cercana y amistosa, y confió en que ambas partes puedan llegar a acuerdos de manera coordinada.

Galindo Ceballos destacó la importancia de resolver el tema a la brevedad para que cualquier iniciativa relacionada con las tarifas de agua se contemple dentro del marco legal vigente.