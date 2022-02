Arquidiócesis opina sobre construcción de Cristo monumental

"¿A quién le dan pan que llore?" admitió el vocero del arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, cuestionado sobre la postura de la Iglesia Católica Potosina al respecto del proyecto de construcción de una escultura monumental de Jesucristo en la zona del Área Natural Protegida, de La Joya Honda en Soledad de Graciano Sánchez.

Expuso: "nosotros adoramos a Cristo y claro que nos gusta un símbolo de esta naturaleza e incluso lo agradecemos, pero una cosa que tenemos que decir es que nosotros no tenemos nada que ver, no fue una iniciativa de nosotros, no lo propuso el arzobispo ni se hará con dinero de la iglesia, nosotros agradecemos la imagen, puesto que se agradece ver a alguien tan querido en una representación escultórica".

Priego Rivera, añadió que por supuesto es sabido de las dificultades que pudiera enfrentar un proyecto de este tipo en un estado laico, asimismo se sabe que habrá gente a la que incluso le moleste, pero pues la iglesia está consciente de ello y por tanto no ha sido su iniciativa "aunque desde luego, no nos choca".

Admitió que por supuesto en el tema jurídico existente, pues sería mucho mejor que se construya fuera de la delimitación del área natural protegida "en otros lugares del mundo hay Cristos de este tipo y no es oprobioso, ni vergonzoso", asimismo indicó "respecto al tema del amparo, pues que se proceda conforme a derecho" concluyó.