En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

SLP

Arranca Gallardo paso a desnivel "Circuito Potosí"

La obra contará con una inversión de 250 millones de pesos

Por Redacción

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
Arranca Gallardo paso a desnivel "Circuito Potosí"

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado, arrancó el nuevo paso a desnivel en el Circuito Potosí y Avenida de Las Torres, cuya inversión de 250 millones de pesos resolverá el tráfico vehicular de la zona, beneficiando sin límites a 200 mil personas, entre habitantes y trabajadores de la Zona Industrial.

Ricardo Gallardo, compartió que, finalmente, se atiende una petición que por años usuarios de la vialidad solicitaron para resolver el tráfico vehicular, por lo que ahora se podrán optimizar los tiempos de traslado, ya que habrá una conexión cercana con la Vía Alterna Sur y los puentes elevados de Prados y Bulevar Valle de los Fantasmas, lo que también permitirá llegar más rápido a la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

El gobernador de San Luis Potosí, compartió que la magna obra contará con 800 metros de líneas de construcción, drenaje pluvial, alumbrado y señalamiento para seguridad de peatones, elementos que renovarán la imagen de la zona, proyectando el cambio que se vive en infraestructura en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

Finalmente, Ricardo Gallardo, aseguró que también se contempla la construcción del puente elevado en la Glorieta de la Familia, obra que complementará en su totalidad todo el Circuito Potosí para una movilidad continua, segura y moderna, marcando un precedente en inversión de este rubro en el estado.

