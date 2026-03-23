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Arranca operativo de seguridad por Semana Santa en SLP

Refuerzan seguridad en todo el estado

Por Redacción

Marzo 23, 2026 02:34 p.m.
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Arranca operativo de seguridad por Semana Santa en SLP

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó el inicio del operativo de seguridad para el periodo vacacional de Semana Santa 2026, que se desarrollará del 30 de marzo al 10 de abril en las cuatro regiones del estado.

De acuerdo con el mandatario, el dispositivo contempla la participación coordinada de corporaciones de los tres niveles de gobierno, entre ellas la Guardia Civil Estatal, policías municipales, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Protección Civil.

El despliegue incluye vigilancia en carreteras, parajes turísticos, zonas urbanas y centros recreativos, además de módulos de atención, auxilio vial y servicios médicos para atender emergencias.

Según lo informado durante el arranque, también se realizarán patrullajes preventivos y acciones de supervisión para brindar atención a visitantes y habitantes durante la temporada.

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