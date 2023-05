Arremete el Ejecutivo en contra de Interapas

El Interapas y los empresarios y comercios deudores con el organismo operador están coludidos, “son la misma porquería”, aseguró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en referencia a que han pasado meses sin que se haya logrado recuperar la cartera vencida, pero que tampoco les han cortado el suministro de agua, mientras son los habitantes que si pagan su recibo quienes sostienen su operación.

“Quien está solventando los gastos es el pueblo, que además no le mandan agua, ese es el problema del Interapas, la inoperancia del Interpas, que no le cobra a quien le debe de cobrar y todos los días chinga a la gente, a los capitalinos y a los soledenses pa’ que les paguen el recibo, a ellos si les corta el agua, pero yo no he visto ningún corte del Interapas a alguna empresa grande, denunciaron miles de empresas que se estaban robando el agua, pero a ninguna le cortaron el agua”, enfatizó.

Lo anterior en referencia a los más de mil 100 millones de pesos en adeudos al Interapas por parte de empresas, hoteles, clubes deportivos y comercios, pasivo que no le permite realizar un mayor número de obra pública para mejorar la infraestructura, como sucede en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.