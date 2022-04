Arremete Gabino Morales contra Aispuro y lo acusa de "sabotear" la consulta

El delegado de programas integrales de desarrollo del Gobierno de México en San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza, acusó al vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, de estar "saboteando" todo lo que tiene que ver con la consulta de revocación de mandato al presidente de la República e incluso aseveró que este funcionario electoral en realidad "es un empleado más del régimen anterior".

El funcionario federal dijo estar a favor de que se haga una reforma electoral que permita que quienes desempeñan algún cargo de toma de decisiones dentro de los organismos electorales deban de ser electos por el voto ciudadano, puesto que es evidente que a nivel nacional al igual que a nivel local ya han tomado partido y han hecho lo posible por sabotear la consulta de revocación de mandato.

"Aispuro Cárdenas no ha hecho su trabajo, se ha dedicado a otras cosas, porque son empleados del régimen entonces, es importante que esta gente que no trabaja para la democracia, sino que al contrario, son empleados para que no haya democracia en nuestro país, los pueda elegir mejor la gente", señaló.

Morales Mendoza insistió que en el caso de San Luis Potosí "Pablo Sergio Aispuro ha saboteado todo lo que tiene que ver con la consulta" porque tiene otros patrones y otros jefes, explicó que los encargados de promover la participación ciudadana en la consulta es el propio INE y no lo han hecho "yo no he visto en ningún lado que la estén promoviendo".

Por último, indicó que además de la falta de promoción, también hay otras cuestiones como el tema del número de casillas que se van a instalar que son de alrededor del 30 por ciento de las que se deberían de habilitar, es un número muy bajo y dificulta que las personas puedan acudir a votar.

"De cualquier manera creo que es un ejercicio histórico de participación democrática", dijo.