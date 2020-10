Arremete Leal Tovías contra la FGR: "no ayuda nada", dice en comparecencia

"La fiscalía federal no ayuda nada", reconoció este jueves el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías.

Tras ser interrogado respecto a porqué no se solicita la remoción del delegado de la Fiscalía General de la República, dijo que no ven acciones de se organismo en San Luis Potosí.

"No tenemos elementos, no los vemos en las mesas de paz y seguridad, de la fiscalía federal no presentan un asunto, lo único que nos informan es 'la persona ya quedó vinculada o no porque hicimos mal la detención o porque no supimos presentarla', esos son los informes de la FGR".

Reconoció que la instancia federal "no está operando como debe ser y eso genera una gran carga al estado que a veces nos hace ineficientes".

Pese a ello, dijo que el gobierno del estado lucha contra el crimen "con la ausencia del gobierno federal en seguridad, específicamente en la FGR".

Advirtió sobre el riesgo de que se pierda el control de las cárceles en el estado, debido a que los objetivos criminales de diferentes cárteles son recluidos en los penales locales.

Comentó que se han incrementado las cifras en delitos federales como contrabando de armas, robo de hidrocarburos, narcotráfico y tráfico de personas.

Agregó que durante la pandemia los cárteles buscan ganar territorio y ello ha derivado en más homicidios dolosos.

Respecto a los laudos, advirtió que existe contubernio entre alcaldes y trabajadores para que los empleados presenten denuncias y con ello se afecta el erario de los ayuntamientos.