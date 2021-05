Arremete Noroña contra candidata en Sinaloa

El diputado de la bancada del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, calificó como "traición majadera" la decisión de la abanderada del PT al gobierno de Sinaloa, Gloria González Burboa, de declinar a favor de Mario Zamora Gastélum, de la coalición de PRI-PAN-PRD.

A través de un video que difundió en sus redes sociales, señaló que no hay sorpresa y cuestionó el pragmatismo del PT en Sinaloa de haber promovido esa candidatura.

"La señora Gloria González, candidata del PT, declinó a favor del PRI, es una traición majadera. Se veía venir, no hay sorpresa, estás indefenso frente a la traición pero se veía venir porque esa mujer fue diputada del PRI, luego se fue al PAN y ahora vuelve a su partido, es inaceptable", dijo.

Fernández Noroña llamó a la población de Sinaloa a votar por Rubén Rocha y por Morena, el próximo 6 de junio.

"Compañeras y compañeros hicimos un esfuerzo fuerte por el PT, pero francamente no hay razón para esto que acaba de suceder, no hay justificación alguna y el movimiento es lo más importante que cualquier interés personal o partidario", comentó.

Ayer viernes, la abanderada del Partido del Trabajo (PT) al gobierno de Sinaloa, Gloria González Burboa, se convirtió en la segunda candidata a este cargo en determinar que promoverá el voto a favor de Mario Zamora Gastélum, de la coalición de PRI-PAN-PD, por considerar que este tiene el mejor proyecto.

Ante la decisión, Leobardo Alcántara Martínez, dirigente estatal del PT, comentó que ella no compartió el proyecto de la Cuarta Transformación y por eso se fue "con los de la mafia del poder".

La primera candidata en declinar fue Yolanda Yadira Cabrera Peraza, candidata a gobernadora por el Partido de Redes Sociales Progresistas, quien el pasado miércoles pidió a los electores indecisos que respalden con su voto útil a Zamora Gastélum.