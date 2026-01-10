Arreola propone ley de carrera judicial

El diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de San Luis Potosí, informó que se trabaja en una nueva Ley de Carrera Judicial para el Poder Judicial del Estado.

Arreola Mallol, legislador de Movimiento Regeneración Nacional, señaló que la propuesta busca establecer un escalafón para ordenar ascensos y desarrollo profesional, además de mejorar condiciones laborales del personal judicial. Añadió que el proyecto se elaborará con la participación de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial.

Indicó que se prevé realizar foros de parlamento abierto, en coordinación con el Poder Judicial y con el Instituto de Investigaciones Legislativas, para recoger planteamientos del propio personal que labora en juzgados y tribunales.

El diputado recordó que actualmente existe una Escuela Judicial encargada de la formación y evaluación de quienes buscan ascender dentro del sistema.

El anuncio de una ley estatal sobre carrera judicial ocurre después de la reforma judicial promovida a nivel nacional por Morena, que modificó el modelo de ingreso, evaluación y permanencia en el Poder Judicial, tema que ha sido señalado como uno de los puntos centrales del debate público sobre el futuro de la carrera judicial.