Arriba a San Luis P. la caravana de madres de migrantes

Con la expectativa y esperanza de localizar a sus hijos, este sábado por la tarde noche arribó a la capital potosina la XV Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos, custodiada por autoridades federales.

Abordo de un autobús, llegaron 38 mamás, provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, quienes descendieron en la intersección de la avenida 20 de Noviembre y la calle Juan Álvarez, para luego hacer un breve recorrido hasta la Casa de la Caridad Hogar del Migrante.

En entrevista con medios locales, María Félix Alonso, madre hondureña de José Gregorio Molina Alonso, de quien desde hace 15 años desconoce su paradero, siendo San Luis Potosí capital el último punto de su ubicación, narró brevemente la última vez que supo de él.

Narró que José Gregorio, mecánico de oficio, tenía 17 años cuando arribó a San Luis Potosí, hace 21 años, pero fue hace 15 años cuando ya no tuvo contacto con él; una llamada telefónica informándole que necesitaba documentación, fue lo último que le dijo.

"Me habló como hace 15 años y dijo que se encontraba aquí en San Luis Potosí barrio Las Pilitas (...) Yo quiero que por favor me ayuden a encontrarlo (...) Por medio de las caravanas me enteré y ellos me han facilitado llegar hasta este lugar", expresó.

A su vez, Ana Enamorado, madre y coordinadora de la Caravana, informó que, de la actual movilización han logrado llevar a cabo tres encuentros: en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas con dos hermanas; en una cárcel de Coatzacoalcos, Veracruz de una madre con su hijo; y en Tequisquiapan, Querétaro con una mamá y su hijo.

Minutos más tarde, las mamás realizaron un conversatorio con autoridades estatales y municipales, a fin de abordar temas sobre el respeto de los derechos humanos, apoyo y atención a la comunidad migrante.

Las progenitoras que cada año transitan por el país buscando pistas de sus vástagos desaparecidos en el territorio mexicano, llegaron procedentes de Atitalaquia, en el estado de Hidalgo.

El contingente inició la movilización el 15 de noviembre pasado y concluirá el 03 de diciembre próximo, la cual contempla un recorrido por 13 entidades del país cubriendo alrededor de 5 mil kilómetros de extensión.