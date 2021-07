Arzobispado condena presunta falta al celibato de sacerdote que se reportó desaparecido

"Una golondrina no hace verano" sostuvo el vocero del arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera al respecto del caso del sacerdote de la Diócesis de Ciudad Valles que se reportó como desaparecido la semana pasada y después presuntamente fue encontrado con una mujer, por lo que añadió que si en efecto se trató de eso "el Papa ya ha sido muy claro en el tema del valor positivo del celibato".

Hizo hincapié en que este tema para empezar corresponde a la Diócesis de Ciudad Valles y no a la de San Luis Potosí, por lo que es un caso que el obispo o la vocería de aquella diócesis de manera institucional pueda dar un comunicado o mayores datos sobre el caso, puesto que lo que sí anunciaron es que se haría una investigación.

No obstante cuestionado en el sentido, de si este tipo de casos no abren de nueva cuenta el debate para que haya una mayor apertura en el tema del celibato para los sacerdotes católicos y evitar este tipo de situaciones, Priego Rivera señaló que para empezar si es que se comprueba que eso fue lo que sucedió con este párroco "lo condenamos profundamente".

Añadió que el asunto del celibato es una cuestión que está fuera del alcance de la arquidiócesis de San Luis Potosí, pero el Papa en su momento ha hablado sobre el valor positivo de la práctica del celibato como una entrega total de una persona a la causa del Evangelio de Cristo.

Finalmente indicó que él mismo puede dar testimonio de que se puede vivir una vida en celibato "y como yo, puedo decirles que muchos sacerdotes viven el tema del celibato con profunda paz, con una total entrega y disponibilidad".