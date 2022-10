Arzobispo llama a trabajar más por la seguridad

Luego del hallazgo de dos personas muertas en el Centro Histórico de la capital, una de ellas víctima presuntamente de un asalto, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe pidió a los potosinos de todos los estratos sociales, trabajar en el fondo social y profundizar en prácticas de formación de valores, educación, trabajo y deporte, para prevenir las conductas criminales.

Aseguró que se tiene que trabajar de fondo, porque a eso estamos llamados ahora que las condiciones de criminalidad están muy crecidas en todo el país.

Dijo que él lo sabe por personas conocidas que le reportan que hay una situación similar a la que estamos viviendo aquí, en todas las ciudades de las que ha conocido la situación, y aquí en San Luis Potosí tenemos que hacer nuestra propia tarea para disminuir

el problema.

Pidió a los potosinos no desfallecer en los intentos por mejorar de fondo las condiciones de seguridad, y recordó que finalmente, los problemas se basan en principio en condiciones de necesidad de logro estabilidad.

Advirtió que los potosinos no debemos rendirnos en la búsqueda de esas condiciones de seguridad, pero al mismo tiempo, no parar nuestras actividades, no encerrarnos y disfrutar de los lugares hermosos de San

Luis Potosí.