Arzobispo pide a Tradiciones Potosinas prestar las imágenes a devotos que participan en la Procesión del Silencio

El arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, se pronunció por una Procesión del Silencio en la que sus devotos cuenten con las imágenes que necesitan para que se lleve a cabo como cada año.

El pronunciamiento se da en el contexto de que han surgido denuncias públicas de que directivos de Tradiciones Potosinas piden a los feligreses hasta las escrituras de sus casas, a cambio de prestar las imágenes.

Dijo que la procesión se debe desarrollar poniendo atención en la fe de tantas personas que participan.

Dijo que la procesión llama a todos a buscar al menos un rato personal o familiar de silencio.

Aseguró que él se ha encontrado con la fe de muchas personas que en Viernes Santo "no prenden la tele, no prenden radio, no usan el celular, etcétera, como un silencio de respeto a una obra que nos ha dado vida".

Sin embargo, consideró que el ideal es que aquellos hombres de fe que van en procesión "y que se entregan tanto porque tienen una devoción grande a su imagen, pudieran contar con ella... ojalá que así se pudiera hacer porque yo creo que es un buen testimonio que ellos pudieran llevar con mucho amor como se ha visto en los otros años, y con mucha preparación previa, estas imágenes".