Asegura Gallardo que este fin de semana trabajó con la Conagua en un plan de reacción para la crisis hídrica

Ante la llegada del Día Cero, es decir la fecha en que la presa de El Realito dejará de enviar a agua a la capital potosina para abastecer a 32 colonias, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, informó que estuvo trabajando este fin de semana con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el objetivo de implementar un plan de reacción.

"Lo tuvimos que hacer porque la gente no tiene la culpa, la gente al final de cuentas va a querer agua, no importa quién se la dé, no importa si es estatal o nacional, de donde sea, tenemos que dar el agua", enfatizó.

Expuso que este fin de semana sostuvo reuniones con el director general de la Conagua, Germán Arturo Martínez Santoyo, que ha estado al pendiente de toda la problemática de falta de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

"Se va a trabajar en dos fases, están mandando bombas de agua de dimensiones muy grandes y lo que se quiere hacer es rebombear el agua que no está llegando hacia la cortina, hacia las tuberías para seguir enviando agua de El Realito a la capital", expuso.

Agregó que la segunda fase del plan es apoyarse en más de 50 pipas de la Conagua que comenzaron a llegar este fin de semana, para poder distribuir agua a las colonias afectadas.

"Todo esto lo estamos generando el estado y la federación, esperando que el plan del Interapas funcione, porque es un tema muy recurrente de que funcione. Nosotros hacemos la parte que nos toca y ya quedó saldada", reiteró.