Inauguran nuevas instalaciones del Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco

Asegura Gallardo que no habrá conflictos entre PVEM y Morena

El gobernador se comprometió a priorizar el bienestar del estado sobre intereses político-electorales

Por Samuel Moreno

Febrero 03, 2026 11:12 a.m.
Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Alberto Martínez-Pulso

El gobernador de San Luis Potosí y referente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que su gobierno privilegiará el bienestar del estado por encima de cualquier conveniencia político-electoral, tras la reciente reunión que sostuvo con la presidenta estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, en el marco del diálogo rumbo a la definición de una posible coalición en 2027.

El mandatario estatal señaló que el encuentro transcurrió en un ambiente de apertura y entendimiento, con el compromiso de trabajar de manera conjunta. "Llegamos, platicamos y acordamos trabajar de la mano. Vamos a poner a San Luis Potosí por encima de cualquier conveniencia política electoral", expresó Gallardo Cardona, al destacar que existe una línea nacional para avanzar en coalición y que se buscará acatar las instrucciones correspondientes.

Subrayó que el principal reto será ponerse de acuerdo en las posiciones que cada fuerza política ocupará, aunque minimizó la posibilidad de conflictos; "nada más es ponernos de acuerdo en unas posiciones que no vimos que vayamos a tener ningún problema", afirmó, al mostrar confianza en que el diálogo permitirá construir consensos.

En ese contexto, el gobernador hizo un llamado directo a la militancia para entender que el interés superior es el estado. Recalcó que San Luis Potosí debe estar por encima de intereses particulares o de simpatizantes que pretendan romper alianzas por ambiciones personales.

Finalmente, Gallardo Cardona dejó en claro la disposición del Partido Verde para integrarse a una alianza amplia. "Estamos listos para ir en una gran coalición y no vemos por qué no", concluyó, al reiterar que la prioridad es mantener la estabilidad política y la gobernabilidad del estado.

