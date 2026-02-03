Asegura Gallardo que no habrá conflictos entre PVEM y Morena

El gobernador de San Luis Potosí y referente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que su gobierno privilegiará el bienestar del estado por encima de cualquier conveniencia político-electoral, tras la reciente reunión que sostuvo con la presidenta estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, en el marco del diálogo rumbo a la definición de una posible coalición en 2027.

El mandatario estatal señaló que el encuentro transcurrió en un ambiente de apertura y entendimiento, con el compromiso de trabajar de manera conjunta. "Llegamos, platicamos y acordamos trabajar de la mano. Vamos a poner a San Luis Potosí por encima de cualquier conveniencia política electoral", expresó Gallardo Cardona, al destacar que existe una línea nacional para avanzar en coalición y que se buscará acatar las instrucciones correspondientes.

Subrayó que el principal reto será ponerse de acuerdo en las posiciones que cada fuerza política ocupará, aunque minimizó la posibilidad de conflictos; "nada más es ponernos de acuerdo en unas posiciones que no vimos que vayamos a tener ningún problema", afirmó, al mostrar confianza en que el diálogo permitirá construir consensos.

En ese contexto, el gobernador hizo un llamado directo a la militancia para entender que el interés superior es el estado. Recalcó que San Luis Potosí debe estar por encima de intereses particulares o de simpatizantes que pretendan romper alianzas por ambiciones personales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, Gallardo Cardona dejó en claro la disposición del Partido Verde para integrarse a una alianza amplia. "Estamos listos para ir en una gran coalición y no vemos por qué no", concluyó, al reiterar que la prioridad es mantener la estabilidad política y la gobernabilidad del estado.