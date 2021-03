Asesor de Gallardo impugna rechazo a su registro como plurinominal

Luego de ser rechazado su registro como candidato a diputado local por la vía plurinominal, Héctor Serrano Cortés, diputado federal del PT y asesor de José Ricardo Gallardo Cardona, candidato a gobernador de la coalición "Juntos Haremos Historia", impugnó la decisión ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En la sesión del domingo pasado, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), negó la candidatura al diputado federal petista, debido a que no solicitó licencia al cargo 90 días antes de la elección del 6 de junio próximo.

El congresista federal del Partido del Trabajo (PT), presentó el juicio de protección de los Derechos Políticos Electorales, cuyo recurso se radicó en el expediente SM-JDC-168/2021 que fue turnando al magistrado presidente Ernesto Camacho Ochoa, según consta en los estrados electrónicos del TEPJF.

Por la determinación del Pleno del Ceepac, María Patricia Álvarez Escobedo, comisionada política nacional en San Luis Potosí del PT, fue ubicada en primera posición como propietaria y María Fernanda Vega Rangel en la suplencia.

En días anteriores, Álvarez Escobedo reportó en entrevista, que el equipo jurídico del instituto político analizaba judicializar la decisión del Organismo Público Local Electoral (OPLE), porque no tenía caso ejercer la acción de algo "que sabes de antemano que no tienes garantías. Si hay agravios donde se pueda resolver esta situación (...) y que la propia ley no permita transistar para la defensa, por supuesto que lo vamos a hacer".