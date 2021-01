Asociación de Restaurantes, Bares y Centros Nocturnos pide encierro total en SLP

La Asociación de Restaurantes, Bares y Centros Nocturnos de San Luis Potosí, hizo un llamado para que el gobierno del estado aplique el mismo criterio con cualquiera de las actividades para disminuir el riesgo de contagios, con la finalidad de que se logre una pronta estabilidad sanitaria que permita que este y todos los sectores retomen sus actividades de forma regular.

Mediante un comunicado señalaron que el 85% de los negocios de la capital ya no pueden apoyar la estrategia restrictiva respecto al recorte de horarios en el desarrollo de la actividad, dado que el impacto económico que esta medida representa es elevado y, como estrategia, no ha dado el resultado esperado durante su aplicación por más de dos meses continuos, sumado a que se estaría viviendo una segunda ola de pérdida por alrededor de 5 mil empleos directos, más los indirectos.

Roberto Pinto Madrid, Presidente de la Asociación, reclamó que la estrategia implementada por la autoridad de salud en el estado, dejó de ser efectiva, "se han enfocado bastante en vigilar las actividades relacionadas con la confección de bebidas y alimentos, mientras que se han descuidado a la Industria, Casinos, el Servicio de Transporte Público, Centros Comerciales, Clubes Deportivos, Cafeterías, Puestos de Alimentos Callejeros, Mercados sobre ruedas, Festejos Sociales, Bailes Masivos y todo establecimiento en el que exista proximidad social, entre otros", agregó.

Asimismo, se exhorta a que se dé prioridad a la salud, pero concediendo un trato equitativo y "piso parejo".

"Hoy es necesario que no titubeé, que no tenga miedo de ser firme en declarar un encierro total, sin venta de alcohol en ningún supermercado o tienda de conveniencia, ni permitiendo actividades no esenciales en este momento de la pandemia", manifestó el representante.

"Hoy, estamos obligados a ser solidarios con el personal de nuestros hospitales. Hoy, tenemos que frenar el aumento indiscriminado de contagios y la saturación de hospitales. Hoy, todos tenemos que frenar las reuniones sociales y el consumo de alcohol. Hoy, todos tenemos que parar actividades. Exigimos semáforo rojo para todos", destacaron.