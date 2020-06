Aspirante a la dirigencia nacional de Morena ofrece disculpa pública a Nava; "fue rudeza innecesaria y me equivoqué"

Apenas al día siguiente de haber descalificado al alcalde Xavier Nava Palacios como posible aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí, el morenista Alejandro Rojas Díaz Durán ofreció en su perfil de Facebook una disculpa pública al edil potosino, en la que lamenta haber usado "rudeza innecesaria" en sus declaraciones.

"Qué tal San Luis Potosí, soy su servidor Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a dirigente nacional de Morena. Le quiero ofrecer una disculpa pública al alcalde Xavier Nava Palacios, de la capital potosina, por haberlo ofendido el día de ayer (en referencia al lunes 22). No debí haberlo hecho, no lo merece y fue rudeza innecesaria de mi parte y me equivoqué", expresó en el nuevo video.

El político, en un video anterior que ya fue bajado de sus redes, afirmó que Nava Palacios no le llegaba "ni a los talones" a su abuelo Salvador Nava Martínez y que no debía "soñar" en ser respaldado por Morena en su búsqueda de la candidatura a gobernador de San Luis Potosí.

En su nueva publicación, Alejandro Rojas dice: "Él tiene todo el derecho y tiene un gran ejemplo, y alguna vez tal vez esté yo también aclamándolo como a su abuelo, pero eso se lo dejo al tiempo. Aunque no tengamos coincidencias políticas muchas con el partido que lo postuló, el PAN, yo quiero ser congruente porque también siempre he sido un hombre de diálogo, de tolerancia, de respeto y (esta vez) no va a ser la excepción, por lo cual, cuando uno se equivoca, también hay que reconocerlo".

Para finalizar, reitera: "Ofrezco la disculpa pública, porque no es mi estilo. Así que espero que (el alcalde Xavier Nava) me la acepte y también (se la ofrezco) a todos los potosinos y a todos los navistas. No debí haberlo hecho, no lo volveré a hacer. Hasta pronto y hasta luego. Muchas gracias. Que estén bien".