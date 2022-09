Asume M. Juárez nueva Secretaría del Bienestar

El Ayuntamiento de la capital presentó ayer la nueva secretaría del Bienestar municipal y se tomó protesta como su titular a Martín Juárez Córdova, quien recibió la encomienda de eliminar el carácter político-electorero de la anterior dependencia y crear una instancia “de verdadero desarrollo social para la población”.

Tanto el nuevo secretario, como el alcalde Enrique Galindo Ceballos, destacaron que la nueva dependencia permitirá poner en la agenda pública las necesidades específicas de cada sector de la sociedad, a través de un presupuesto participativo en el que sea la propia gente la que decida qué obras y programas son los que realmente se necesitan.

Entre otros retos, la nueva Secretaría del Bienestar municipal deberá resolver que 111 mil personas en este municipio no cuentan con una mínima seguridad alimentaria; que 17 mil familias no tienen acceso a energía eléctrica, o que miles de jóvenes no tienen posibilidades de estudiar una carrera profesional universitaria.

El alcalde Galindo Ceballos llamó a “resolver los problemas de fondo, más que de forma”, y a involucrar cada vez más a las y los ciudadanos en las tareas de gobierno, pero a través de estructuras de organización eficientes que permitan reconstruir el dañado tejido social.

Para lo que resta del año, la Secretaría aplicará un presupuesto remanente de 130 millones de pesos aproximados, pero para el 2023 contará con una partida “muy por encima de esa cantidad”, concluyó el presidente municipal.