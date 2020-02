Asumen dirigencia del PRI en SL, Elías Pesina y Y. Cepeda

Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, tomó protesta a la nueva dirigencia del tricolor en San Luis Potosí para el periodo estatutario 2020-2024, el cual estará encabezado por Elías Pesina y Yolanda Cepeda.

En su mensaje, el presidente del CEN del PRI rechazó que el PRI esté en "la lona" como muchos aseguran y afirmó que seguirá dando la batalla, por lo que en el próximo proceso electoral saldrán triunfadores.

"Quienes están allá afuera, nuestros opositores y nuestros detractores quieren golpear la autoestima del PRI y lo han dicho muchas veces, el PRI está en la lona, el PRI no se levanta, lo dijeron en el 2000 y los priistas regresamos y volvimos a ganar, quienes dicen eso no conocen al partido, los priistas deben sentirse muy orgullosos de lo que hemos hecho prácticamente en nueve décadas".

Durante su discurso, el líder nacional reconoció la participación política de las mujeres, por lo que aseguró que este 9 de marzo, desde dicha trinchera política se respaldará el movimiento nacional "Un día sin mujeres".

Durante su discurso, Elías Pesina llamó a los priistas a "jalar parejo y a jalar unidos", a fin de continuar fortaleciendo al partido tricolor.

"El que tenga ojos que lo vea, el que tenga corazón que lo sienta, el que tenga oídos que lo escuche, el que tenga voz que lo platique, los priistas somos guerreros, sabemos luchar y venimos a triunfar, no nos afligimos ni nos aflojamos, no nos rajamos ni nos cuarteamos, el PRI no huye ni se disminuye, no nos atemorizan los retos, las crisis ni la adversidad, no nos asusta que la rama cruja, estamos de regreso", señaló.