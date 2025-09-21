Atender zonas sin red de Interapas, reto para Dirección del Agua

La Dirección del Agua del Ayuntamiento de San Luis Potosí reconoció que su principal desafío es llevar el servicio a las colonias y comunidades rurales que no cuentan con red de Interapas.

Actualmente, son 25 pozos los que abastecen a más de 50 comunidades, entre ellas Arroyos, en La Pila; Bocas; La Manta y Escalerillas. El área municipal busca reforzar la parte técnica para garantizar que el suministro sea constante.

La dependencia adelantó que prepara un esquema de comités rurales de agua, mismo que será turnado al Cabildo para su análisis y posible aprobación. El objetivo es que, antes de concluir el año, exista un marco legal que permita arrancar en 2026 con reglas claras para la operación del servicio en estas zonas.

Aunque el Ayuntamiento ya brinda apoyo, el proyecto plantea que los propios habitantes se organicen en comités de agua o de pozo, para mejorar la administración y el manejo del recurso. Según la Dirección del Agua, la mayoría de los vecinos está dispuesta a sumarse.

Sobre la operación de Aguas del Poniente, se detalló que el nuevo organismo prácticamente inició de cero, con un padrón de usuarios y un sistema comercial propio. Hoy tiene alrededor de 2 mil 700 usuarios, con la expectativa de cerrar el año en 3 mil.

A diferencia de Interapas, el nivel de pago en esta zona es más alto y la morosidad reducida, lo que permite –según la dependencia– mantener un esquema más sólido de atención.