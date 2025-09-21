El Ayuntamiento de Matehuala buscará ampliar su presupuesto de ingresos para el próximo año con el fin de atender la creciente demanda de servicios básicos en la ciudad, informó el alcalde Raúl Ortega Rodríguez.

De acuerdo con Ortega Rodríguez, el municipio opera con un presupuesto anual de alrededor de 450 millones de pesos. Aunque aún no se define el monto que se propondrá en la Ley de Ingresos 2026, el edil señaló que se planteará un ajuste “equilibrado” para responder a estas necesidades.

Actualmente, afirmó, el crecimiento urbano ha derivado en la conformación de nuevas colonias que requieren infraestructura de agua potable, drenaje y electrificación, lo que ha incrementado las solicitudes de la población.

“Constantemente o a diario prácticamente recibimos solicitudes. Lo que provoca que obviamente queramos recaudar un poco más, pero es para eso, para dar ma´s atención y servicio a la ciudadanía. Los servicios municipales nunca se paran, siempre son constantes. Nuestras ciudades, como en el caso de Matehuala, siempre esta´n en crecimiento”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Ley de Ingresos municipal es el documento que define las fuentes de financiamiento y mecanismos de recaudación de los ayuntamientos, el cual debe ser aprobado por el Congreso del Estado antes de su aplicación.

En materia de seguridad, Ortega Rodríguez indicó, que la operación de nuevas unidades y la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional en el ejido Salitrillos del Refugio, entre Matehuala y Cedral, han fortalecido la vigilancia en la zona. La base cuenta con alrededor de 100 elementos y se prevé un esquema de rotación para ampliar la cobertura regional. Sin embargo, reconoció que la delincuencia suele desplazarse a otros puntos cuando se refuerza un polígono específico.