Atenderán las inundaciones en Manuel José Othón

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que las inundaciones en la zona del puente Manuel José Othón no solo dependen de las lluvias, sino de la presión constante de los mantos freáticos, por lo que ya se analiza un proyecto de mayor alcance para atender el problema de fondo.

El edil explicó que, aunque se han realizado acciones inmediatas como el cambio de bombas para desaguar el área, estas resultan insuficientes ante un fenómeno natural que provoca que el agua emerja incluso sin precipitaciones. "Ahí nos gana la naturaleza", admitió, al señalar que la prioridad ha sido mantener los equipos en funcionamiento permanente para reducir los encharcamientos.

Ante este escenario, indicó que el organismo operador Interapas trabaja en el diseño de una obra integral que permita mitigar de manera definitiva las afectaciones en este punto de la ciudad, considerado uno de los más conflictivos en temporada de lluvias.

Galindo Ceballos enmarcó este caso dentro de una problemática más amplia relacionada con la antigüedad de la red de drenaje en la capital. Detalló que actualmente se desarrolla un paquete de 17 intervenciones para atender colapsos mayores aquellos que requieren abrir calles y sustituir tuberías completas, de las cuales seis ya fueron concluidas y once continúan en proceso.

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Además, adelantó que se alista un segundo paquete de al menos 20 obras adicionales, con el objetivo de prevenir inundaciones antes del inicio de la temporada de lluvias. Según dijo, estas intervenciones pueden alcanzar costos de entre 400 mil y un millón de pesos, dependiendo del nivel de daño.