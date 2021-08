Atiende el Judicial quejas de abogados

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado estaría analizando ya las quejas de un grupo de abogados que el martes pasado protestó por situaciones de lentitud en procesos y limitaciones impuestas a su trabajo a causa de la pandemia de Covid-19.

Olga Regina García López, magistrada presidente, explicó que "fueron algunos abogados a hacer algunas manifestaciones, pero sí se les recibió; siempre se les ha recibido, a todos, absolutamente. La presidencia del Poder Judicial siempre ha sido de puertas abiertas y ese día no fue la excepción".

Precisó que se dio entrada a una comisión de los manifestantes y que a través de ella se expusieron las inquietudes respecto al acuerdo que está vigente en el Poder Judicial por la contingencia.

"Se van a analizar las peticiones en el seno del Consejo de la Judicatura, el cual tendrá sesión plenaria el próximo lunes", adelantó la magistrada García López.

De las críticas de que el personal de los juzgados no atiende a las y los usuarios por estar "distraído" en actividades no esenciales, la magistrada dijo que el desempeño de la planta laboral se monitorea a través de un departamento de Vigilancia y que, hasta el momento, no se ha detectado ese problema, pero prometió que se pondrá mayor empeño en el control de las y los trabajadores para que éstos cumplan con

su responsabilidad.