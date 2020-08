Atiende IMSS cerca de 42 partos diarios

Cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la entidad potosina reportan que, de enero a junio, se atendieron en sus hospitales, tanto del régimen ordinario como del Programa IMSS-BIENESTAR, siete mil 740 partos, lo que representa cerca de 42 nacimientos diarios.

Francisco Javier Ortiz Nesme, jefe de Servicios de Prestaciones Médicas de la Oficina de Representación del IMSS en San Luis Potosí, informó que los partos se han registrado en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1, de la capital potosina, y en el No. 6, de Ciudad Valles; en los Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) No. 9, de Rioverde, y No. 4, de El Naranjo, así como en los Hospitales Rurales (HR) del Programa IMSS-BIENESTAR No. 15, en el municipio de Matehuala, y en HR los de los municipios de Axtla de Terrazas, Cerritos, Villa de Ramos y Tamazunchale.

Ortiz Nesme resaltó que la atención que el IMSS ofrece no culmina al momento del alumbramiento, ya que en el caso de que se presente una complicación neonatal durante el nacimiento, en el HGZ No. 1 se cuenta con la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), en donde al bebé se le brindan los servicios necesarios para mejorar su condición.

Refirió que en los hospitales se otorgan asesorías en diferentes rubros, entre los que destacan: la importancia de la lactancia materna; planificación familiar; medidas de higiene durante la gestación; control y atención posterior al alumbramiento. Asimismo, en los hospitales del régimen ordinario se orienta a las madres trabajadoras acerca de los servicios sociales y económicos que les corresponden, como el pago de la incapacidad por maternidad.

Expresó que, durante la presente emergencia sanitaria por COVID-19, se han extremado las medidas sanitarias en las áreas en donde se atienden a las mujeres gestantes, para evitar riesgos de contagio en las y en los recién nacidos.

Finalmente, el jefe de Prestaciones Médicas del IMSS informó que se cuenta con un Equipo de Respuesta Inmediata (ERI), cuya función es dar atención y seguimiento a las pacientes obstétricas con riesgo, mediante el cual se moviliza de forma inmediata al personal médico y paramédico, así como a los diferentes servicios de apoyo, para prestar la atención inmediata a las embarazadas que presenten complicaciones que pudieran poner en riesgo su vida y la de su bebé.