Atiende UGCH fallas en alumbrado del Mercado República

La Unidad de Gestión del Centro Histórico anunció que ya está atendiendo las fallas en el alumbrado público que comerciantes del Mercado República reportaron en las últimas semanas, problemas que, según locatarios, se originaron tras obras del Gobierno del Estado realizadas en 2022.

El titular del área, Jesús Becerra, explicó que los apagones registrados durante las noches fueron consecuencia, principalmente, del incremento de carga eléctrica durante la temporada decembrina, cuando las ventas y horarios de operación se extendieron.

"Entre más uso, las líneas colapsan un poco, pero ya estamos interviniendo de manera inmediata", señaló.

Becerra detalló que las cuadrillas municipales han atendido reportes puntuales dentro del mercado y que el servicio se ha restablecido entre la misma noche o la mañana siguiente.

Agregó que la sustitución del sistema eléctrico del Mercado República forma parte del plan anual de mantenimiento, que abarca los cuatro mercados municipales.

Aunque aún no se define el presupuesto total, la dependencia ya tiene cuantificado el material necesario, 150 luminarias a distribuir entre los mercados municipales, reemplazo de cableado en grandes tramos y sustitución de reflectores y lámparas.

Becerra indicó que los mercados Hidalgo y República presentan mayor desgaste, pero ya comenzaron con trabajos visibles. Hace una semana, dijo, se restableció la iluminación frontal del Mercado Hidalgo, donde incluso las letras exteriores volvieron a funcionar, mejorando no solo el interior del inmueble, sino también la iluminación de la calle y la seguridad perimetral.

El funcionario descartó incidentes de mayor riesgo durante la temporada, no se registraron cortocircuitos, incendios o daños eléctricos y tampoco se detectaron robos de energía mediante "diablitos"

Recordó que cada comerciante cuenta con un contrato regulado por la CFE y que el sistema interno del mercado opera bajo consumo controlado, por lo que la saturación reciente se originó únicamente por la alta demanda estacional.