Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

SLP

Atienden caso de violencia familiar en Plaza de Armas de SLP

El hombre fue canalizado por elemtnos de seguridad municipal ante la fiscalía

Por Redacción

Enero 02, 2026 06:51 p.m.
Atienden caso de violencia familiar en Plaza de Armas de SLP

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí atendieron un hecho de violencia familiar en el cuadrante centro de la capital potosina.

De acuerdo con la información oficial, oficiales adscritos al agrupamiento de seguridad del Paseo Esmeraldaacudieron al auxilio de un menor de 12 años, quien señaló a la pareja de su hermana por presuntas agresiones.

Los hechos se registraron en Plaza de Armas, donde los oficiales ubicaron a una mujer de 19 años, quien manifestó que su pareja comenzó a empujarla y agredirla verbalmente, además de arrebatarle a su bebé de un año.

El presunto agresor, un hombre de 26 años, originario del Estado de México, fue localizado en el lugar y presentaba aliento alcohólico, según el reporte policial.

El individuo fue canalizado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, donde se dará seguimiento al caso conforme a la ley.

SLP

Redacción

El hombre fue canalizado por elemtnos de seguridad municipal ante la fiscalía

