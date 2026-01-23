Atienden falla de alumbrado en Villa Magna

El Ayuntamiento de San Luis Potosí intervino para atender una afectación al alumbrado público en el fraccionamiento Villa Magna, luego de que un accidente vehicular dañara un transformador de la Comisión Federal de Electricidad(CFE) y dejara sin servicio eléctrico a viviendas y calles de la zona.

El director de Servicios Municipales, Christian Azuara Azuara, explicó que tras el incidente se notificó de inmediato a la CFE, que realizó maniobras durante la noche para restablecer el suministro en los domicilios. Posteriormente, a partir de denuncias ciudadanas, se detectó que el alumbrado público seguía sin funcionar, por lo que personal municipal acudió al sitio para verificar la situación.

Durante la revisión se identificó una posible desconexión y daños en los equipos que abastecen al alumbrado, por lo que se estableció coordinación con la CFE para una valoración técnica. Aunque el fraccionamiento no ha sido municipalizado y, de acuerdo con la normativa, el mantenimiento correspondería al fraccionador, el Gobierno de la Capital decidió intervenir de manera prioritaria para evitar que la zona permaneciera sin iluminación.

Reparan alumbrado en Villa Magna.

Azuara Azuara señaló que la prioridad es garantizar la seguridad de las y los vecinos, independientemente de la situación administrativa del fraccionamiento.

El personal de Alumbrado Público permanecerá en el lugar hasta que el servicio quede completamente restablecido, a la espera de confirmar si se trata solo de una falla en el transformador o si será necesaria su sustitución.