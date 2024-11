No reciben 223mdp instancias educativas

El año pasado, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) no fue la única institución educativa que no recibió el monto estatal convenido por el Gobierno del Estado, pues otras ocho instancias formadoras padecieron la misma situación. En suma, no cumplió con la entrega de 223 millones de pesos.

Todo ello consta en la auditoría de cumplimiento 2023-A-24000-19-1783-2024 sobre la Transferencia de Recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con el reporte, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del (Icat), el Colegio de Bachilleres (Cobach), las Universidades Tecnológicas, la Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UISLP) y la UASLP “no recibieron el monto estatal convenido”.

Los impagos están distribuidos en: 274 mil 700 pesos al Cobach, 6 millones 141 mil 400 pesos al Icat, un millón 125 mil 300 pesos al Tecnológico Superior de Ébano; 951 mil 700 pesos al Tecnológico Superior de Rioverde; 4 millones 910 mil 700 pesos Tecnológico Superior de Tamazunchale.

Así como 5 millones 114 mil 800 pesos a la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí (UT); 537 mil 200 pesos la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM); 5 millones 062 mil 500 pesos a la UISLP; y 199 millones 637 mil 700 pesos a la UASLP.

Si bien el estado solventó 3 observaciones detectadas por el ente fiscalizador, el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado inició el procedimiento bajo el expediente número CGE/DIAEP/EIA-095/2024 para determinar posibles responsabilidades de tipo administrativo.

“Es importante mencionar que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí no abrió una cuenta específica para la recepción de los recursos federales del Telebachillerato Comunitario del Estado y el Colegio de Bachilleres”, remató.