“No se han integrado las comisiones de gobierno de Pozos”

Maribel Lemoine Loredo, regidora de Villa de Pozos señaló que los concejales deben dejar de buscar responsables en las administraciones anteriores ante los problemas del presente gobierno municipal.

“A la fecha es momento que no está instalada ni la Comisión de Hacienda, ni la Comisión de Gobernación, ni la Comisión de la Secretaría de Seguridad Pública.

Entonces, es imposible trabajar con personas que no están preparadas, no están a la altura, no tienen el conocimiento ni la experiencia para lo importante que es hoy el inicio, el arranque verdaderamente de un ayuntamiento”, así lo expresó la regidora de Villa de Pozos.

Explicó que se está evitando hacer comisiones para pasar todos los temas directamente al Cabildo, y exhortó a los concejales así como a la presidenta dejar de buscar responsables externos.

Con respecto al tema de la basura, explicó que Villa de Pozos genera 106 toneladas mensualmente y añadió que por parte del ayuntamiento capitalino y de Soledad de Graciano Sánchez se prestaron dos camiones de basura respectivamente.

Informó que se está analizando generar un convenio con el municipio soledense para el destino final de la basura, sin embargo, Maribel Lemoine mostró su desacuerdo con esta propuesta, al señalar que el espacio a donde llegaría la basura en Soledad es un tiradero y no un relleno sanitario, por lo que señaló que el convenio debería ser con el ayuntamiento capitalino.